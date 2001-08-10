С завтрашнего дня начнется поэтапное подключение абонентов Южно-Сахалинска к теплу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Теплосетевой комплекс городского округа приведен в рабочее состояние, подготовлены центральные тепловые пункты, насосные станции и теплоэнергетическое оборудование, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, все жилые дома и предприятия должны быть подключены к теплоснабжению не позднее окончания пятисуточного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не выше +8С°. Сейчас эти показатели выше и составляют +11С°.

Поэтому, обращаем особое внимание южносахалинцев на то, что процесс подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения происходит поэтапно. Сначала выполняется постепенное заполнение всех систем теплоносителем, и только после этого начинается техническое подключение абонентов с юга на север городского округа. На особом контроле администрации города — подключение к теплу лечебных и образовательных учреждений. Процесс занимает от 3 до 14 дней.

Начисление платы за тепло будет идти для жильцов по передаваемым управляющими компаниями данным — за фактически потребленную коммунальную услугу, со дня подачи тепла потребителю.

При задержке подключения к теплу сверх нормативных сроков, обозначенных выше, горожанам необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Если заявка в УК подана, но тепла нет, необходимо обратиться в круглосуточную диспетчерскую АО «СКК» пр телефонам 723-013, 723-389.

Также в круглосуточном режиме работает диспетчерская МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» - 300475.