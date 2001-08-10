"Единая Россия" обеспечит соблюдение законности во время проведения частичной мобилизации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президиум Сахалинского регионального политического совета партии «Единая Россия» принял решение контролировать законность проведения мобилизационных действий. Необходимость принятия такого решения была вызвана большим количеством повесток, выписанных с нарушением законодательства. Были отмечены неоднократные случаи вручения повесток отцам многодетных семей, отцам-одиночкам, а также негодным к службе по состоянию здоровья. Благодаря оперативному взаимодействию с муниципальными и региональными властями все нарушения удалось исправить. Но тем не менее обращения продолжают поступать. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился создать специальную комиссию для рассмотрения обращений мобилизованных граждан и членов их семей. Жители Сахалина и Курил могут обращаться в интернет-приемную правительства Сахалинской области.

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Но кроме прямых случаев нарушения закона, необходимо учитывать тот факт, что мобилизация так или иначе осложняет быт и экономическое положение многих семей. Один работающий отец, мать на содержании сына, кредит, оформленный на супругу, низкий уровень дохода семьи - теперь все эти семьи оказались в еще более трудном положении, чем были раньше.

Президиум регионального политсовета принял решение с помощью волонтеров партии совершать регулярные обходы семей мобилизованных. Это позволит не только наладить обратную связь, выявить проблематику семей мобилизованных, но и повысит оперативность и качество адресной помощи, оказываемой партией и правительством Сахалинской области.

- Совершенно очевидно, что даже хорошо обеспеченные семьи оказываются в затруднительном положении, когда мужчину призывают на фронт. Тут и моральный фактор играет, и множество привычных, домашних, бытовых мелочей, которые раньше никто и не замечал, теперь вырастают до размера глобальных проблем в семье. Все делал и все решал в доме мужчина, а теперь со всеми проблемами семье предстоит справляться самостоятельно. И в такой ситуации вал этих, казалось бы, мелких проблем способен подавить и деморализовать любого человека. Мы не можем оставлять на произвол судьбы семьи этих людей, и мы их не оставим без поддержки, - сказал секретарь Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин.

По результатам обходов семей мобилизованных граждан в региональном исполнительном комитете партии будет составлен список нуждающихся в помощи и разработан план оказания адресной поддержки каждой семье призванных по мобилизации.