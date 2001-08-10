Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О запуске проекта в спортивных и общеобразовательных школах, а также объектах культуры островного региона ТИА "Острова" рассказал глава областного минспорта Артём Подшивалов.

Новая информационная система позволяет на безвозмездной основе забронировать для проведения физкультурных, спортивных, культурных и массовых мероприятий залы, площадки, спортзалы, актовые залы и стадионы на территории всей Сахалинской области. Подать заявку можно по ссылке.

- Для бронирования необходимо выбрать на сайте нужный муниципальный округ и дату, дальше – интересующий объект и свободное время, на которое планируется арендовать его. Свободное время отмечено белым цветом, занятое – жёлтым. В завершении вводятся имя, категория граждан, которая будет участвовать в мероприятии на территории объекта и телефон для обратной связи, - поделился подробностями Артём Подшивалов.

Заявка рассматривается в течение суток, после чего с заявителем связывается сотрудник учреждения для закрепления выбранного времени. Отказ в брони может быть связан с одной из двух причин – нужное время было занято раньше, либо на объекте идёт ремонт.

Проект «Школа – социальный магнит» разработан и внедрён в рамках реализации поручений губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, чтобы упросить доступ жителей области к спортивной инфраструктуре и простимулировать занятия массовым спортом.