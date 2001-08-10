В Южно-Сахалинске заработал еще один адаптивный перекресток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На пересечении улиц Ленина и Карла Маркса запустили систему адаптивного регулирования движения. Внедрение «умных светофоров» в Южно-Сахалинске является одним из мероприятий большой транспортной реформы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В областном центре уже запущены в работу семь подобных светофорных объектов на наиболее оживленных перекрестках. Они позволяют увеличить пропускную способность улиц, повысить безопасность и комфорт дорожного движения.
«Умный перекресток» на этом участке уже помогает всем участникам движения сохранить время. Теперь пешеходам не нужно ждать 1,5 минуты, чтобы перейти ул. Ленина, а автобусам и машинам — чтобы выехать от вокзала. Время ожидания сократилось до 20-45 секунд. Интенсивность его использования днем выросла почти в 3-4 раза, - сообщили в компании ООО «СпецДорПроект», которая выступает оператором интеллектуальной транспортной системы.
Для оптимизации движения были использованы интеллектуальный дорожный контроллер, индуктивные петлевые детекторы, кнопки вызова пешеходной фазы. Работы по оборудованию десятого адаптивного перекрестка в Южно-Сахалинске прошли за счет подрядной организации без использования бюджетных средств.
Система адаптивного регулирования — комплексное решение, позволяющее рационально управлять движением уличного и пассажирского транспорта. Она позволяет с помощью индуктивных петлевых детекторов считывать движение транспорта и давать приоритет там, где идет плотный поток. Так максимально эффективно используется зеленый сигнал. Он отключается, если машин на подходе нет. Это позволяет снизить задержки на перекрестке и увеличить пропускную способность.
- Такие инновационные решения мы принимаем в Южно-Сахалинске для того, чтобы оптимизировать дорожное движение и наглядно показать, что с помощью комплексного подхода — переразметка, внедрение адаптивного регулирования, внедрение кольцевого пересечения и т.д., можно сбалансировать движение в городе и минимизировать заторы. Это, в свою очередь, позитивно скажется на движении в городе, - комментирует директор АНО «Центр развития городской среды «Наш город» Василий Вишневский.
Первый адаптивный перекресток появился в Южно-Сахалинске в начале августа на ул. Фархутдинова и ул. 1-й Октябрьской. Затем в течение двух месяцев провели работы по монтажу и запуску систем: на ул. Сахалинская-Ленина и Сахалинская-Амурская, ул. Сахалинская-Железнодорожная и Сахалинская-Вокзальная, ул. Дружбы-2-я Железнодорожная, Холмское шоссе-Транзитная, ул. Ленина-Карла Маркса. На очереди — пер. Алых роз-Ударная, ул. Ленина-Емельянова, работы здесь планируют провести в середине октября.
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