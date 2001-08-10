На сахалинском полигоне "Известковый" прессуют до 25 тонн отходов в час
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый пресс позволяет прессовать хвостовые фракции – мусор, из которого извлекли отходы, подлежащие вторичной переработке. Оборудование доставили на Сахалин в августе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Контроль и организацию сборки, а также пусконаладочные работы произвели представители компании-поставщика совместно с сахалинским специалистами. Сегодня пресс используется в рамках поставленных задач – уменьшает в объеме и упаковывает в кипы хвостовые фракции для их дальнейшего захоронения на полигоне.
- Была проведена дополнительная настройка оборудования. Теперь мы получаем высокую степень уплотнения. Через пресс мы также пропустим отходы, которые укладывались на полигон до запуска оборудования, – рассказал генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.
В зону захоронения уже уложили десятки кип. Планируется, что «хвосты», которые накопились на карте полигона, уплотнят в кубы к концу года. Таким образом, сведется к минимуму разлет легких фракций по окрестностям, а площадь полигона будет использоваться эффективнее.
- Оборудование налажено и работает в автоматическом режиме. Достаточно загрузить «хвосты» на конвейерную ленту, которая доставляет их в пресс. И оттуда мы получаем плотные кубы размером 1,1х1,1 м. По объему один такой куб вмещает в себя до 10 обычных евроконтейнеров, – рассказал начальник участка полигона «Известковый» Дмитрий Зинаков.
Напомним, в этом году на объекте установили мобильный сортировочный комплекс. Твердые коммунальные отходы проходят сортировку в несколько этапов, в том числе и вручную. Их разделяют на фракции: пластик, алюминий, металл, стекло, картон. Оставшиеся «хвосты» после прессования захоранивают на полигоне, остальное вторичное сырье отправляется на переработку.
Сегодня на «Известковый» доставляют отходы с северной части Южно-Сахалинска и со всего Анивского района. В 2023 году объем поступающих твердых коммунальных отходов будет постепенно увеличиваться
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