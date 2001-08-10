Тихоокеанское
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14:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Военкоматы на Камчатке перевели на круглосуточный режим работы

Военкоматы на Камчатке перевели на круглосуточный режим работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке военные комиссариаты и пункты сбора граждан на военную службу перевели на круглосуточный режим работы, сообщает ИА "Кам 24".

«Связано это с тем, что гражданину, получившему повестку необходимо явиться в пункт в течение  двух часов. В комиссариатах и на пунктах сбора организованы дежурные смены, которые в круглосуточном режиме принимают в ряды воинских сил России. Кроме того, работает круглосуточная горячая линия. По телефону 8-800-141-00-00 граждане, которые интересуются вопросами, касающимися частичной мобилизации, специалисты дадут ответы на все вопросы», – рассказал помощник военного комиссара края Вячеслав Федченко.

О проведении в России частичной мобилизации президент Путин объявил в среду, 21 сентября. В тот же день в стране начались мобилизационные мероприятия.

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