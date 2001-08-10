Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев и гостей города приглашают на фестиваль «Остров-Рыба». Большой праздник состоится уже завтра, 17 сентября, на ярмарочной площадке у Дома торговли (Мира, 106А). Горожан ждут тематическая ярмарка, мастер-классы и вкусные угощения. Церемония открытия и начало культурной программы - в 12.00, торговые ряды будут работать с 10.00. Мероприятие станет завершающим событием VIII фестиваля «Остров-Рыба», сообщили ТИА "Острова" в мэрии.
У любого фестиваля существуют свои обычаи. «Остров-Рыба», как всегда, богат на угощения для гостей. Посетителей праздника ждет гигантский бутерброд с икрой, дегустация «Сахалинского супа» с рыбой и морепродуктами, а также запеченного курильского палтуса. Специальным гостем фестиваля станет член Национальной гильдии шеф-поваров России и некоммерческой ассоциации «Chefs Team Russia» Сергей Лигай, который приготовит для гостей фестиваля авторское блюдо «Ризотто фрутти ди маре».
С 10.00 начнут работу сувенирная лавка сахалинских рукодельниц, рыбный маркет, а также зона фудкорта, где предприятия общественного питания предложат свою готовую продукцию, выпечку и кулинарию. Гости ярмарки смогут приобрести замороженный лосось, широкий ассортимент копченной, соленой, вяленой рыбной продукции и пресервы, рыбные консервы и салаты из морской капусты. Кроме того в продаже: сахалинская и приморская креветка, живые устрицы, охлажденный северо-курильский гребешок, мидии, краб и другие морские деликатесы. На ярмарочной площадке будет представлена продукция известных сахалинских производителей и рыбопромышленников: «Алексо», «Восток Трейд Компании», «Янтарное», «Курильский берег», «Ликнар», «Биотех», индивидуальных предпринимателей Ефимова и Харченко, и многих других.
В этот день для покупателей проведут дегустацию гребешка в эксклюзивном соусе. Свою продукцию по традиционной японской рецептуре представит новый производитель «Сакана». Впервые на фестивале будет работать бар фруктовых коктейлей.
Гостей ждет большая конкурсная программа, в которой могут принять участие дети и взрослые, и получить призы, памятные сувениры с символикой фестиваля. В конкурсе «Быстрый поваренок» южносахалинцы посоревнуются в скоростной чистке «набора для ухи», а в турнире по скоростному поеданию красной икры определят самого виртуозно владеющего палочками-хащи горожанина.
Также в рамках фестиваля состоится подведение итогов интерактивного телефонного голосования за лучшего производителя любимого горожанами деликатеса - соломки лосося. Номера телефонов для участия в голосовании размещены на главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска.
Для юных гостей фестиваля «Остров-Рыба» предусмотрена зона надувных аттракционов, работа аниматоров, ростовые куклы, зона декоративно прикладного творчества и фотозона «Остров моей мечты». Творческим подарком станет концертная программа от ведущих коллективов города, в их числе коллективы городского хореографического центра «Мечта» и центра народной культуры «Радуга», вокальная группа «Open Kids» и другие.
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