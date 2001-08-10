Еще ряд объектов Южно-Сахалинска приведен в соответствие с дизайн-кодом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа по приведению внешнего облика зданий и информационных вывесок в соответствие с требованиями правил благоустройства и дизайн-кодом города. Два здания на ул. Дзержинского обновили свои фасады согласно новым правилам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалистами Департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска на постоянной основе ведется работа с юридическим лицами и правообладателями по приведению внешнего облика объектов и информационных вывесок в соответствие с требованиями Правил благоустройства, Правил размещения информационных конструкций и дизайн-кодом города. Сотрудники департамента помимо функций контроля за надлежащим состоянием фасадов, витрин, входных групп и прилегающей территории информируют владельцев о вступивших в силу правилах дизайн-кода.

Напомним, новый свод правил, предъявляемый к благоустройству Южно-Сахалинска для сохранения архитектурной целостности города, начал действовать с января 2022 года. Ряд предпринимателей уже привел в соответствие свои здания. Так, в числе объектов потребительского рынка магазин спортивных товаров на ул. Дзержинского 40 обновил входную группу и фасад помещения на основании дизайн-кода. Еще один владелец здания на ул. Дзержинского, 21 в процессе реконструкции помещения заменил фасад на современный, оформленный согласно дизайн-коду города.

Администрация Южно-Сахалинска благодарит собственников объектов и юридических лиц, которые приводят фасады, входные группы и информационные конструкции в соответствие с существующими требованиями и вносят свой вклад в создание современного облика областного центра.

Специально для этих целей из городского бюджета выделяются субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением и установлением информационных конструкций в соответствии с дизайн-кодом. Так, владельцы зданий могут компенсировать до 70% затрат, сумма предельных выплат зависит от вида работ: на изготовление вывески - не более 100 тысяч рублей, на ремонт входных групп - не более 1 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов зданий - не более 5 млн. рублей.

Дополнительную информацию по вопросам, касающимся дизайн-кода города, в том числе по оформлению и согласованию информационных вывесок, можно получить в Департаменте архитектуре и градостроительства по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж, с 9 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). Приемный день - четверг. Также проконсультироваться со специалистами можно по телефону: 312-647 (доб. 1-5).