Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2022
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13 сентября часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
11:20, | Новости общества Сахалина и Курил

13 сентября часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

13 сентября часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения в районе Спортивного проезда 13 сентября с 9.30 до 17.30 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

- пр. Коммунистический, 1-19, 21а, 21Б;

- ул. Тихоокеанская, 14, 14а, 16, 16а;

- Спортивный проезд, 1-19, 9а-19а, 17Б;

- ул. Комсомольская, 151-161, 151а-157а;

- ул. Комсомольская, 191, 193, 195, 225, 227, 186;

- пр. Победы, 26.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу «РВК-Сахалин» +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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