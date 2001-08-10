Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на День города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В эту субботу, 10 сентября, Южно-Сахалинск отметит свое 140-летие. Главными площадками праздничных событий станут городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, площадь Победы, а также территория перед Историческим парком "Россия - Моя история", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Старт празднику даст торжественное шествие, в котором примут участие делегации со всех районов области. В 11.00 колонны пройдут в районе площади Победы. Затем в 12.00 здесь стартует концерт с участием лучших творческих коллективов Южно-Сахалинска. В это же время в районе перекрестка улиц Горького и Пограничной начнутся соревнования по лыжероллерам в дисциплине «Спринт».

В 13:00 на территории перед Историческим парком «Россия – Моя история» стартует спортивно-игровая программа для детей и молодежи.

Основной площадкой для дневных мероприятий станет городской парк. Здесь в 13.00 на стадионе «Космос» стартует концертная программа от областного центра народного творчества. В 13.30 всех приглашают на сценическую площадку (картодром) на фестиваль Кимчи. Традиционно на территории всего парка будут работать многочисленные площадки, где каждый сможет найти занятие по душе. В 16.00 на озере Верхнем горожан ждет захватывающее водное шоу.

Вечерняя часть программы состоится на площади Победы. В 19.00 начнется большой праздничный концерт. Для жителей города выступят приглашенные артисты: дуэт «Galibri & Mavik», известный автор-исполнитель Сергей Трофимов и танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra.

Завершится празднование красочным фейерверком, который в этом году городу дарят предприниматели Южно-Сахалинска. Еще одним сюрпризом станет эффектное ночное шоу дронов.

Отметим, в случае дождя мероприятия в День города переносить не планируется. Если осадки будут сильными — программу скорректируют.

Подробная актуальная программа Дня города опубликована на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.