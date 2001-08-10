Амурчане ночью гонялись за страусом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У благовещенцев сбежал страус. Птица выскочила за ворота и побежала к проезжей части. В соцсетях появились кадры ночной «погони» за пернатым, сообщает ИА «Порт Амур».

- Получилось все внезапно. Мы поздно возвращались домой, и когда стали машину на участок загонять, птица выскользнула за ворота. Темно, страшно. Куда она могла удрать? Но она далеко не убежала, буквально шесть - семь минут все длилось, - рассказала хозяйка страуса Ольга.

В «погоню» за птицей отправилась почти вся семья — родители и дочь. Девочка первая поймала страуса, однако не смогла его удержать.

- Потом птицу ослепили фары проезжающих машин, и она впала в ступор. Я ее за шею схватила, но она и не сопротивлялась. В общем, страху мы, конечно, натерпелись, - поделилась Ольга.

Страус, бегающий по ночной дороге, впечатлил и встречных водителей.

- Думаю, что люди были в шоке. Все останавливались, помощь предлагали, - рассказала благовещенка.

Хозяева предполагают, что птица могла отправиться на поиски самца. Напомним, у благовещенских заводчиков живут две повзрослевшие девочки-страусы, а также малыши, чьей пол пока неизвестен.