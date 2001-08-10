Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2022
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13:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В ВВО завершаются мероприятия «северного завоза» в отдаленные гарнизоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе мероприятий "северного завоза" в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, доставлено свыше 34 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения, что составляет около 85% от плана доставки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В том числе более 7 тысяч тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ), свыше 21 тысячи тонн твердого топлива, около 70 тонн вещевого имущества, около 13 тонн медицинского имущества и свыше двух с половиной тысяч тонн прочего имущества.

Кроме того, в пути находится свыше  4 тысяч тонн различных грузов, из них около 1.5 тысячи тонн ГСМ, более 2 тысяч тонн прочих грузов.

Доставка осуществляется, как силами Тихоокеанского флота, так и судами сторонних организаций.

Северный завоз в Восточном военном округе осуществляется ежегодно с начала лета до осени.

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