Разведчики на Курильских островах совершенствуют навыки в тактико-специальной и инженерной подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Разведчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах совершенствуют свои навыки в тактико-специальной и инженерной подготовке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Используя новейшие комплексы разведки и средства связи, военнослужащие выполняют обнаружение и определение характера целей, имитирующие боевую технику условного противника, а также передают вышестоящему командованию разведывательные данные о его местоположении.

В ходе занятий с разведчиками армейского корпуса ВВО также отрабатываются вопросы скрытного перемещения малых групп в условиях труднопроходимой лесистой местности и ограниченной видимости.

При выполнении поставленных задач, в виде одного из препятствий, военнослужащие преодолевают «Тропу разведчика» в составе группы.

«Тропа разведчика» включает в себя множество элементов: в том числе, каменную стену, ров, подвесной мост, заграждения колючей проволоки, проход по минному полю и другие препятствия.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой применяются средства имитации и холостые боеприпасы.