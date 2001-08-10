Сахалинские нарушители могут оплатить таможенные штрафы с 50-процентной скидкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вдвое меньше можно заплатить за нарушение таможенного законодательства, если оплатить штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской таможне. Нововведение вступило в силу 25 июля 2022 года.

«Это распространяется на те правонарушения, которые выявлены в ходе государственного контроля, в том числе по так называемым контрабандообразующим статьям, – отметил начальник отдела административных расследований Сахалинской таможни Александр Главанов. – В текущем году количество таких нарушений, выявленных таможней, выросло почти на треть, общий размер штрафов приблизился к 5 миллионам рублей».

Исключения составляют штрафы за несвоевременное предоставление статистических форм учета перемещения товаров, так как такие нарушения выявляют в ходе контроля, не отнесенного к государственным видам. Также новшество не распространяется на статьи по невыполнению в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль, и непринятию мер по устранению условий, способствующих совершению административного правонарушения (ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6 КоАП РФ).

Оплатить штраф в минимальном размере могут как физические, так и юридические лица, при этом не только непосредственно нарушители. В бланке постановления теперь будет указываться полная и половинная сумма штрафа. Законом также предусмотрена возможность подачи ходатайства в случае, если постановление о назначении штрафа пришло по истечении 20-дневного срока.

По вопросам оплаты штрафов можно обратиться в отделение распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Сахалинской таможни по тел. (4242) 491-290.