Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2022
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15:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

16 августа часть домов в Южно-Сахалинске на время останется без горячей воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«РВК-Сахалин» устраняет повреждение в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в компании.

В связи с ремонтными работами 16 августа с 14:30 до 17:00 часов будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: 

 - ул.Комсомольская, 278-314, 278а-300а, 300Б

- пр.Мира, 235-377, 239а-375а, 239Б-375Б, 239в

- ул.Емельянова, 15-23, 15а, 21а

- ул.Пуркаева, 74-84, 82а, 41-53, 41а-51а, 51Б

- ул.Есенина, 42-50, 42а-50а, 1-15, 5а-9а

- ул.Больничная, 36а-40а, 36Б, 38, 40

 «РВК-Сахалин» приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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