16 августа часть домов в Южно-Сахалинске на время останется без горячей воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«РВК-Сахалин» устраняет повреждение в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в компании.
В связи с ремонтными работами 16 августа с 14:30 до 17:00 часов будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул.Комсомольская, 278-314, 278а-300а, 300Б
- пр.Мира, 235-377, 239а-375а, 239Б-375Б, 239в
- ул.Емельянова, 15-23, 15а, 21а
- ул.Пуркаева, 74-84, 82а, 41-53, 41а-51а, 51Б
- ул.Есенина, 42-50, 42а-50а, 1-15, 5а-9а
- ул.Больничная, 36а-40а, 36Б, 38, 40
«РВК-Сахалин» приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.
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