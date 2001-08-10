На Курилах чаще рождаются, чем умирают, на Сахалине - наоборот

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За январь-май в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 2012 родившихся и 3121 умерший. Естественная убыль составила 1109 человек, за аналогичный период 2021 года убыль составляла 669 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в трех муниципальных образованиях области: "Курильский городской округ", "Северо-Курильский городской округ" и "Южно-Курильский городской округ", рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

В области зарегистрировано 1154 брака и 992 развода против 1182 браков и 1005 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2021 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь-май 2022 года на Сахалин и Курилы прибыло 6209 человек, из которых 46,7% - на постоянное место жительства. Выбыло 9264 человека, из которых 84,9% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 2058 человек. Миграционная убыль составила 3055 человек.

Узнать о социальных, демографических, экологических и других общественных процессах в Сахалинской области можно на официальном сайте Сахалинстата.