Врачи предупреждают, что Сахалинскую область ждет подъём заболеваемости ковидом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 310 тыс. жителей Сахалинской области, однако на данный момент коллективный иммунитет на островах, по данным сайта стопкоронавирус.рф, составляет всего 16%. Главный внештатный инфекционист минздрава Сахалинской области Оксана Солонина сообщила, что текущая ситуация с ковидом на островах вызывает у медицинского сообщества настороженность.

– Вопросы ревакцинации сейчас стоят очень остро. Опять идёт подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией: и в Европе, и в мире, и в России. Традиционно, месяца через полтора – два этот подъём докатится и до нас. Предыдущие два месяца были относительно спокойны в плане регистрации новых случаев. А последние две – три недели идёт отчётливый подъём. Число госпитализаций не возросло, но медицинское сообщество сейчас очень насторожено этой ситуации, – сказала Оксана Солонина.

В июле и августе островитяне массово возвращаются домой из отпусков и среди заболевших не только взрослые, но и дети. Штамма «Кентавр» пока в Сахалинской области не зарегистрировано, но в последний месяц регистрируются случаи заражения одним из подтипов «Омикрона». Поэтому, по словам Солониной, существует опасность новой волны заболеваемости.

Для защиты от любых штаммов коронавируса врачи рекомендуют вакцинироваться проверенными вакцинами. Главный внештатный инфекционист минздрава России Владимир Чуланов ранее заявил, что эффективность и безопасность вакцин «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Спутник М» подтверждаются собранными данными.

– Со временем после первичной вакцинации напряженность иммунного ответа к новому коронавирусу SARS-CoV-2 снижается. Для поддержания его на высоком уровне необходимо проводить повторную вакцинацию (ревакцинацию), это позволит сохранять защиту, в том числе от новых штаммов новой коронавирусной инфекции на высоком уровне. Гражданам, которые были вакцинированы и ревакцинированы более 6 месяцев назад, несмотря на, как правило, более легкое течение заболевания, вызванного новыми штаммами, сегодня рекомендовано пройти ревакцинацию, – рассказал Владимир Чуланов.

Специалисты уточняют, что сделать ревакцинацию можно и первым компонентом «Спутник V» его состав идентичен «Спутнику Лайт». Гражданам старше 60 лет врачи советуют ревакцинироваться двумя компонентами. В этом случае иммунитет будет надёжно защищён от вируса.

Пройти вакцинацию и ревакцинацию жители островного региона могут в поликлинике по месту жительства, а имеющихся запасов хватит для обеспечения потребности всех желающих, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области.