Приставы взыскали долг с сахалинки, не желающей возмещать ущерб после ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки Б. материального ущерба, причинённого ею взыскателю в результате дорожно-транспортного происшествия. Сумма долга потерпевшей стороне составила свыше 160 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службу УФССП РФ по Сахалинской области.

Судебным приставом-исполнителем женщина была уведомлена о возбуждении в отношении неё исполнительного производства и о последствиях неисполнения решения суда.

В связи с тем, что сахалинка в добровольном порядке задолженность не погасила в отношении неё судебным приставом-исполнителем в соответствии со ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Так же в рамках исполнительного производства вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счетах в кредитной организации. В результате принятых мер удержана вся сумма долга и исполнительский сбор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.