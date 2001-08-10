Валерий Лимаренко поручил в ускоренном режиме провести ликвидацию последствий непогоды на Парамушире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате подъема уровня воды в реках Северо-Курильского городского округа были повреждены три моста, один из которых не поддается восстановлению. Кроме того, райцентр нуждается в расчистке от наносов. При этом жилые дома, объекты коммунальной инфраструктуры и социальной сферы в результате происшествия не пострадали. Полностью функционирует транспортная система, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Поставил задачу администрации муниципального образования и профильным ведомствам ускорить ликвидацию последствий непогоды. Важно, чтобы люди как можно скорее вернулись к комфортной и, главное, безопасной жизни. На это нельзя жалеть ни сил, ни средств. Нужно укреплять русла рек, расчищать город, восстанавливать мосты. Уже в ближайшее время жду подробный промежуточный отчет о проделанной работе, – отметил губернатор Валерий Лимарекно.

В ликвидации последствий непогоды в Северо-Курильском задействовано 60 человек и 12 единиц спецтехники, в том числе – тяжелой.

– Повреждение мостов никак не повлияло на наше транспортное сообщение – везде можно нормально проехать, – подчеркнул мэр муниципального образования Александр Овсянников. – Сейчас работаем на нескольких фронтах. Во-первых, расчищаем город от наносов – по нашим прогнозам закончим в течение недели. Во-вторых, расчищаем и укрепляем русла рек, восстанавливаем мосты. На это брошена тяжелая техника – экскаваторы, бульдозеры и погрузчики.

Напомним, в пятницу, 22 июля в Северо-Курильском городском округе произошел резкий подъем уровня воды в реках, который привел к подтоплению части райцентра.