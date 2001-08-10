Ярмарка в честь Дня работников торговли состоится в Южно-Сахалинске 23 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приобрести товары от местных производителей и отметить праздник можно будет в предстоящую субботу, 23 июля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ярмарочные гулянья начнутся в 10.00 на площадке возле Дома торговли (пр. Мира, 106а). В 11.00 стартует музыкальная программа с участием фольклорного армянского ансамбля "Аракс", рок-группы "Перекресток", вокальной группы "Небо", а также солистки Ксении Старовойтовой.

Артисты создадут праздничное настроение, а местные товаропроизводители предложат широкий ассортимент своей продукции. Овощи, зелень, ягоду, молоко, мясо, рыбу, консервы, пресервы, хлебобулочные и кондитерские изделия, кулинарию и множество других товаров на ярмарке представят известные островные компании: АО "Совхоз Южно-Сахалинский", АО "Совхоз Корсаковский", АО "Птицефабрика "Островная", АО "Мерси Агро Сахалин", АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", ЗАО "Долинский хлебокомбинат", ООО "Сахалинское кондитерское общество", ООО "Курильский берег", ООО "Янтарное", ООО "Ханаан".

В сезон овощей и ягод горожане смогут приобрести от сахалинских садоводов и фермеров свежие помидоры, клубнику, голубику, зелень, а также спелые арбузы и дыни.

Национальные блюда кухонь мира предложат кафе "Азия Микс", ООО "Дискавери", ИП Одинокова Н.В., а компания ООО "Ханаан" - дегустацию мясных полуфабрикатов, пельменей и шашлыка.

Кроме этого, всех ждут интересные конкурсы и призы.