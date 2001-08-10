Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2022
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До конца августа закрылся сквозной проезд по улице Авиационной в Южно-Сахалинске
15:18, | Новости общества Сахалина и Курил

До конца августа закрылся сквозной проезд по улице Авиационной в Южно-Сахалинске

До конца августа закрылся сквозной проезд по улице Авиационной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На ул. Авиационной Южно-Сахалинска продолжается капитальный ремонт. Подрядчик  работает участками, без полного перекрытия, но с закрытием сквозного проезда. Проезд для автомобилистов, проживающих в указанном районе, обеспечен, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В связи с проводимыми работами скорректировано движение общественного транспорта.

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