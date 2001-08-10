Водный фестиваль состоится на Сахалине на пляже Солнечный 24 июня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Клуб "Бумеранг" приглашает жителей и гостей области, а также семьи с детьми старше 10 лет принять участие в водном фестивале. Мероприятие состоится 24 июля (в воскресенье) на пляже "Солнечный" озера Тунайча с 11 до 17 часов. Желающие принять участие в водных станциях должны прибыть на место не позднее 16 часов, рассказали ТИА "Острова" в клубе "Бумеранг".
Фестиваль проводится совместно с Центром детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска при поддержке министерства туризма Сахалинской области и администрации Корсаковского городского округа.
Участников ждут увлекательные и активные станции: каяки и сап-борды, моторные и парусные суда, безопасность и спасение на воде. Купание в программу не входит. Все станции работают бесплатно. Запись для участия не требуется.
Гостям фестиваля рекомендуют взять с собой многоразовую кружку, поскольку организаторы приготовят вкусный чай и угощение. Праздник подходит под лозунгом «без мусора», поэтому одноразовой посуды организаторы не предоставляют.
Дети в возрасте до 17 лет должны быть в сопровождении родителей. Распитие спиртных напитков на территории фестиваля и посещение станций в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено.
При подготовке к фестивалю участникам необходимо взять запасную одежду и обувь, так как на водных дистанциях есть вероятность намочить вещи. Можно использовать свои гидрокостюм и ботинки при наличии. На мероприятии пригодятся туристский коврик или сидушка, солнцезащитные очки, головной убор, крем от солнца, вода и перекус. О сохранности личных вещей, оставленных на берегу во время прохождения станций, участники должны позаботиться самостоятельно.
Более подробно узнать о фестивале можно в клубе «Бумеранг» в рабочее время по телефонам: 8-914-746-95-32, 300-506.
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