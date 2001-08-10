"Добрые дела карты сахалинца" помогли малоимущим семьям из Поронайского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко провел прием сахалинцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках благотворительного проекта для трех семей приобрели ноутбуки, а фонд "Стратегия будущего" выделил 100 тысяч рублей на сборы детей в школу, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Одинокая многодетная мама Екатерина Федяева воспитывает четверых детей. Семья из Вахрушева живет на социальные пособия. Областные власти помогут женщине пройти профессиональное переобучение и трудоустроиться в поселке. Благотворительный фонд «Стратегия будущего» выделит 100 тысяч рублей на сборы детей в школу. А советник мэра Поронайского района Александр Радомский две недели назад приобрел и передал для Федяевых и еще двух семей ноутбуки.

– Радует, что на Сахалине и Курилах живет столько неравнодушных, отзывчивых людей. Благодаря участникам проекта «Добрые дела карты сахалинцы» десятки нуждающихся семей получили бытовую технику, компьютеры, мебель. Областное правительство, в свою очередь, помогает с профессиональным обучением, поиском работы, получением комфортного жилья, – сказал Валерий Лимаренко.

На встречу с главой региона пригласили также Нину Мартынову из Поронайска. Женщина одна воспитывает 9-летнего сына. У одинокой мамы нет профессионального образования, и она испытывает сложности с поиском работы. Доходы семьи состоят из социальных пособий и сезонных заработков на путине. Сахалинское правительство поможет в получении образования и трудоустройстве, а также окажет содействие в решении вопроса по переселению из аварийного жилья. А благодаря «Добрым делам карты сахалинца» у сына-школьника появится ноутбук.

– В рамках благотворительного проекта адресную помощь получили уже более 20 семей Поронайского района. Благотворители дарили бытовую технику, мебель, компьютеры, выделяли средства на ремонт. Работа в этом направлении продолжается. Мы взаимодействуем с областным министерством социальной защиты и определяем, в какой поддержке нуждаются семьи. А меценаты сами откликаются на эти запросы, – рассказал мэр Поронайского района Антон Карпуков.

Напомним, «Добрые дела карты сахалинца» позволяют оказывать поддержку, исходя из насущных потребностей той или иной семьи – купить продукты, собрать детей в школу, приобрести мебель и бытовую технику.

В рамках проекта среди благотворителей проводится конкурс на получение премии губернатора, призванный поощрить самых щедрых и инициативных меценатов и волонтеров. Прием заявок проходит с мая по октябрь этого года. В финале победителей и лауреатов определят сахалинцы и курильчане на всенародном голосовании.