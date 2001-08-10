В Южно-Сахалинске стартовала замена ветхих и аварийных сетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках инвестпрограммы "РВК-Сахалин" специалисты компании уже завершили замену внутриквартальных сетей водоснабжения в районе домов 10 и 12 по проспекту Победы. В настоящее время на этом же проспекте ведутся работы в районе домов 39, 39а и 41. В этом году планируется заменить распределительные сети во дворах на улицах Железнодорожная, Пуркаева, 9-го микрорайона и магистральные трубопроводы по ул. Комсомольской, рассказали ТИА "Острова" в РБК-Сахалин.

Всего в 2022 году будет заменено 3 км ветхих и аварийных трубопроводов, на новые полиэтиленовые различного диаметра. Трубы из полимерного материала не подвержены коррозии, устойчивы к подвижкам грунта и имеют продолжительный срок службы - более полувека.

«Адресную программу по обновлению сетей формировали совместно с администрацией Южно-Сахалинска. Территории для замены определяли исходя из степени изношенности коммунальных сетей, кроме того, работы синхронизировались с графиком ремонтов дворов. Это сделано для того, чтобы дворы не приходилось «вскрывать» дважды – сначала для прокладки труб, а затем, для замены покрытия», - рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Сахалин» Артем Нечаев.

Перекладка сетей осуществляется как открытым, так и закрытым способом. В первом случае – происходит разработка траншеи, демонтаж старых труб и монтаж новых. При закрытом способе эти работы проводятся методом горизонтально направленного бурения. Это бестраншейная прокладка, которая позволяет выполнять работы, не нарушая благоустройства территории и дорожного покрытия, минимизировать дискомфорт для жителей, связанный с перекрытием проходов и проездов. Такой метод у строителей в приоритете и именно таким способом будет выполнено 80% запланированных мероприятий. Исключения для открытого способа составляют лишь те локации, на которых по причинам ландшафтного наземного расположения объектов его применить невозможно.

Артем Нечаев также подчеркнул, что при проведении работ отключения водоснабжения для жителей дворов будут кратковременными и минимальными.

Напомним, инвестиционная программа «РВК-Сахалин» рассчитана до 2070 года и включает в себя подробную информацию по ежегодной модернизации отрасли. На 2022 год намечен старт строительства крупнейшего объекта водоснабжения – водозабора «Южный», бурение новых скважин и другие мероприятия.