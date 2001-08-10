Арест автомобиля заставил сахалинца вспомнить об отцовском долге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель областного центра едва не лишился транспортного средства из-за задолженности по алиментным обязательствам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 1 УФССП России по Сахалинской области на исполнение поступил исполнительных документ о взыскании алиментов с гражданина. О возбуждении исполнительного производства должник был уведомлён. В связи с отсутствием платежей в добровольном порядке задолженность по алиментам составила более 230 тыс. рублей. В ходе совершения исполнительных действий, направленных на установление имущества неплательщика алиментов, сотрудником органов принудительного исполнения наложен арест на автомобиль. Арестованное транспортное средство было изъято у владельца и передано на ответственное хранение взыскателю.

Опасаясь передачи автомобиля на принудительную реализацию нерадивый отец изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объёме. После предоставления судебному приставу-исполнителю платёжного документа, подтверждающего перечисления долга, автомобиль возвращён собственнику.