Тихоокеанское
информационное агентство
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10:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Арест автомобиля заставил сахалинца вспомнить об отцовском долге

Арест автомобиля заставил сахалинца вспомнить об отцовском долге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель областного центра едва не лишился транспортного средства из-за задолженности по алиментным обязательствам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 1 УФССП России по Сахалинской области на исполнение поступил исполнительных документ о взыскании алиментов с гражданина. О возбуждении исполнительного производства должник был уведомлён. В связи с отсутствием платежей в добровольном порядке задолженность по алиментам составила более 230 тыс. рублей. В ходе совершения исполнительных действий, направленных на установление имущества неплательщика алиментов, сотрудником органов принудительного исполнения наложен арест на автомобиль. Арестованное транспортное средство было изъято у владельца и передано на ответственное хранение взыскателю.

Опасаясь передачи автомобиля на принудительную реализацию нерадивый отец изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объёме. После предоставления судебному приставу-исполнителю платёжного документа, подтверждающего перечисления долга, автомобиль возвращён собственнику.

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