Тихоокеанское
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12:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Военные на Курилах отразили воздушную атаку условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса Восточного военного округа ВВО на Курильских островах проведена комплексная тренировка по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе тренировки отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления подразделениями в условиях сложной пересеченной местности, а также перевода комплексов ПВО в боевое положение.

Кроме того, командирами всех степеней были отработаны действия по управлению подчинёнными подразделениями в ходе отражения ударов условного противника с воздуха.

В тренировке приняли участие несколько сотен военнослужащих, было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники.

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