Вице-мэр Дмитрий Хайбриев встретился с жителями Синегорска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совместная с прокуратурой встреча, в которой принял участие первый заместитель прокурора города Руслан Семенихин, состоялась 28 июня, рассказали ТИА "Острова" в городскоц администрации.

В ходе приема синегорцы обратили внимание на состояние улично-дорожной сети села, а также обозначали недостатки в деятельности управляющей компании.

- На встрече жители пожаловались на текущее содержание подъездов и дворовой территории дома №34 по ул. Коммунистической, которая долгое время не ремонтировалась. Перед управляющей компанией поставлена задача - в течение месяца необходимо восстановить входные зоны, привести в порядок крыльца. В случае неисполнения в отношении УК будут применены меры реагирования, вплоть до административной ответственности, - рассказал вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

Кроме того, в этом дворе будут проведены работы по асфальтированию территории. Качели и другие объекты на детской площадке будут обновлены.

На встрече также были затронуты и масштабные работы, например, связанные с некачественным водоснабжением. По словам Дмитрия Хайбриева, решение данной проблемы требует существенного финансирования. Сегодня администрация прорабатывает пути решения данного вопроса. Пока же в селе организован подвоз воды. Сельчане просили скорректировать график - привозить не утром, а вечером. Мнение жителей учтено.