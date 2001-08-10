Как самостоятельно избавиться от присосавшегося клеща
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МЧС рекомендует жителям Сахалинской области не отрывать присосавшегося клеща, иначе головка может остаться под кожей и спровоцировать сильную воспалительную реакцию. Есть действенный способ вытащить насекомое в домашних условиях. Для этого потребуется спирт и нитка, пишет astv.ru.
Обработайте место укуса одеколоном или этиловым спиртом;
Сделайте петлю из нитки и поместите её между головкой и туловищем клеща. Затяните;
Натяните нить и, не торопясь, начинайте её закручивать против часовой стрелки. В конечном итоге насекомое выйдет наружу;
Обработайте место укуса йодом.
В случае, если вы по определённым причинам не можете самостоятельно вытащить клеща, то обратитесь за помощью в травмпункт.
Если вы хотите отвезти клеща на исследование в лабораторию, то поместите его в стеклянную тару с влажной марлевой салфеткой, плотно закройте крышкой и оставьте в холодильнике до похода к специалистам. Чтобы провести диагностику, насекомое нужно успеть доставить в лабораторию в течение двух суток с момента удаления, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
МЧС рекомендует жителям перед походом в лес изучить простые правила безопасности. Так как насекомые чаще цепляются за ноги, то нужно брюки заправить в носки. Выбирайте светлую одежду, на которой клещи сразу будут заметны, с плотными манжетами и воротником. Не ложитесь на траву и проводите осмотр каждые 10-15 минут. Используйте специальные средства против кровососущих.
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