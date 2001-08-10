Тихоокеанское
информационное агентство
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10:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Как самостоятельно избавиться от присосавшегося клеща

Как самостоятельно избавиться от присосавшегося клеща

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МЧС рекомендует жителям Сахалинской области не отрывать присосавшегося клеща, иначе головка может остаться под кожей и спровоцировать сильную воспалительную реакцию. Есть действенный способ вытащить насекомое в домашних условиях. Для этого потребуется спирт и нитка, пишет astv.ru.

Обработайте место укуса одеколоном или этиловым спиртом;

Сделайте петлю из нитки и поместите её между головкой и туловищем клеща. Затяните;

Натяните нить и, не торопясь, начинайте её закручивать против часовой стрелки. В конечном итоге насекомое выйдет наружу;

Обработайте место укуса йодом.

В случае, если вы по определённым причинам не можете самостоятельно вытащить клеща, то обратитесь за помощью в травмпункт.

Если вы хотите отвезти клеща на исследование в лабораторию, то поместите его в стеклянную тару с влажной марлевой салфеткой, плотно закройте крышкой и оставьте в холодильнике до похода к специалистам. Чтобы провести диагностику, насекомое нужно успеть доставить в лабораторию в течение двух суток с момента удаления, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

МЧС рекомендует жителям перед походом в лес изучить простые правила безопасности. Так как насекомые чаще цепляются за ноги, то нужно брюки заправить в носки. Выбирайте светлую одежду, на которой клещи сразу будут заметны, с плотными манжетами и воротником. Не ложитесь на траву и проводите осмотр каждые 10-15 минут. Используйте специальные средства против кровососущих.

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