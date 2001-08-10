Сахалинским детям рассказали о вреде наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акция «Умей сказать: «Нет!», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 23 июня. Участниками акции стали воспитанники Троицкого детского дома, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Встреча началась с показа познавательного фильма о вреде наркотической зависимости. Консультант по химической зависимости АНО ЦСАР «Жизнь» Виктор Шамриков вместе с ребятами выделил причины и симптомы зависимости. Присутствующие узнали, что зависимость называют аддиктивным поведением. Это непреодолимое влечение к веществам или объектам, в совершении определенных действий, при отсутствии которых человек испытывает психический и физический дискомфорт. Любая зависимость рассматривается как заболевание, которое оказывает влияние на физическое и психическое состояние человека, его взаимоотношения, семейный и социальный круг. Ребята узнали с чего начинается зависимость, где опасная черта, за которой человек уже не в состоянии сказать себе «нет», какие оправдания находит и по каким симптомам самостоятельно может понять, что привычка переросла в зависимость.
Кроме того, ребят познакомили с книжной выставкой из фондов СахОУНБ, посвященной проблеме наркотической и иной зависимости. Среди представленной литературы «Лекции по психиатрии и наркологии» Д Хритинина; «Наркомания стучится в каждый дом. Профилактика и лечение» Тамары Свищевой; «Наркомания. Опыт избавления от зависимости. Исповедь бывшего наркомана» А. Борисова и другие. Все желающие смогли познакомиться с брошюрами по данной теме, а также взять с собой памятки и буклеты о вреде употребления наркотических веществ.
В завершение встречи, дети познакомились с историями бывших зависимых, пациентов реабилитационного центра «Жизнь» Андрея и Евгении. Они без прикрас рассказали о том, как наркотики и алкоголь разрушали их жизнь, как они осознали свою зависимость и боролись с ней.
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