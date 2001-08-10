Жители Сахалинской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Митинги, посвященные Дню памяти и скорби, состоялись во всех муниципальных образованиях области. К ним присоединились ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, жители и гости региона, руководители областных и городских органов власти, воины-интернационалисты, депутаты и общественники, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории России. 81 год назад Германия напала на СССР – мирная жизнь сахалинцев, как и всей страны, была прервана вероломным нападением нацистов. С этого утра потянулись страшные и суровые 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Война разрушала всё на своем пути, погибло 27 миллионов наших соотечественников, разрушены тысячи городов, поселков, сёл и деревень.

В областном центре на площади Славы митинг Памяти погибшим начался литией. Богослужение провел архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Затем к Мемориалу Славы и Вечному огню были возложены цветы жителями и гостями города, в том числе ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В церемонии приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, члены регионального правительства, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, военнослужащие и представители силовых структур. Мероприятие завершилось залпами оружейного салюта под Гимн Российской Федерации.

Напомним, сегодня граждане Российской Федерации могут отдать дань памяти подвигу советских солдат и помочь ветеранам Великой Отечественной войны, присоединившись к онлайн-акции «Свеча памяти».

За каждую «зажженную» на сайте деньпамяти.рф виртуальную свечу благотворительный фонд «Память поколений» выделит 1 руб. на оказание специализированной медицинской помощи участникам ВОВ.

Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти» станет завершением ежегодной всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика», средства от которой организатор акции фонд «Память поколений» направляет на медицинскую помощь ветеранам.

Фонд «Память поколений» оказывает медицинскую помощь не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и участникам всех боевых действий. С 22 июня 2015 года помощь фонда получили почти 17 тыс. ветеранов на сумму около 2,2 млрд. руб. На собранные средства были оплачены медицинские операции и курсы реабилитации, приобретено множество современных протезов и слуховых аппаратов, дорогостоящих колясок и комплектов медикаментов.