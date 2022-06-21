Общественность Южно-Сахалинска проверяет цены в социальных магазинах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очередной мониторинг цен представители департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка провели совместно с общественниками в магазине "Верный", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Здесь, как и в других социальных торговых точках областного центра, можно приобрести порядка 43 основных продуктов по цене, не превышающей 15% от оптовой. В их числе хлеб, макаронные изделия, различные крупы, сахар, соль, чай, яйцо, масло, рыбные консервы, вареная колбаса, куры, говядина и свинина, а также ряд овощей и фруктов.

- Все требования, предъявляемые к магазинам, имеющим статус социальных, здесь соблюдены, - рассказала участник мониторинга, член городского общественного совета Лира Спесивцева. - Есть специальные ценники, которые показывают закупочную и розничную цену на социальный товар. Все необходимые продукты из утвержденного перечня присутствуют и даже больше. Так, например, предприниматель добавил к социальным продуктам фарш, который реализуется в этом магазине с 13-процентной наценкой.

Напомним, на сегодняшний день в Южно-Сахалинске и планировочных районах действует 32 магазина эконом-формата, где реализуют социально значимые товары. Их перечень представлен на сайте администрации Южно-Сахалинска. Список актуализируется. Для социальных магазинов также разработан ряд механизмов поддержки.