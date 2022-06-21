В Поронайском районе завершился отопительный сезон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полная подача теплоснабжения завершилась во всех населенных пунктах Поронайского района 20 июня. Закончить отопительный период позволила среднесуточная температура, которая установилась на уровне +8 и выше в течение пяти суток подряд.
В целом, отопительный сезон 21/22 в Поронайском районе прошел в штатном режиме, без значительных нарушений в работе систем жизнеобеспечения. Устойчивую работу в осенне-зимний период в составе организаций коммунального комплекса обеспечивали 6 аварийно-восстановительных бригад, в которые вошли 74 специалиста. Все обращения граждан, поступившие в течение отопительного периода в единую дежурную диспетчерскую службу и Администрацию городского округа, находились на контроле до устранения проблемы. Специалисты осуществляли ежедневный контроль наличия и расхода топлива. Запас топлива на складах теплоснабжающих организаций не снижался ниже нормативных показателей.
Основным условием стабильного и безаварийного прохождения отопительного периода является своевременное и качественное проведение комплекса подготовительных работ. Сейчас время активной подготовки коммунальных объектов и сетей к следующему осенне-зимнему сезону. Работы ведутся согласно сводному плану. На выполнение мероприятий предусмотрена субсидия из областного бюджета в размере 59 миллионов рублей.
Средства направлены на капитальный ремонт котельного оборудования и котельных Поронайского городского округа. В частности, в рамках подготовки к ОЗП на котельной №4 будет произведен ремонт газоходов и циклонов, капитально отремонтируют транспортер ШЗУ. За счет субсидии заменят участки сетей теплоснабжения и водоснабжения по улице Восточная в Поронайске, приобретут для нужд жилищно-коммунального хозяйства комбинированную дорожную машину, проведут обустройство скважин на водозаборе Гончарово.
Также запланирован ремонт 116 многоквартирных домов, из них текущий ремонт будет выполнен силами управляющих компаний в 112 домах. В домах проведут текущий ремонт фасадов, крыш, крылец, лестничных маршей, внутридомовых инженерных систем. В рамках субсидии из областного бюджета будет выполнен ремонт внутридомовых систем электроснабжения в 4 многоквартирных домах. Завершить подготовку инженерных систем многоквартирных домов к приему тепловой нагрузки планируется до 25 сентября.
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