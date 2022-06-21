Дожди довели Благовещенск до режима повышенной готовности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске введен режим повышенной готовности. Постановление об этом подписал Олег Имамеев. Решение принято из-за прохождения циклона. В городе - сильные дожди, возможны ливни и грозы. Режим «Повышенная готовность» установлен до 18:00 среды 22 июня, пишет ИА "Порт Амур".

Управление по делам ГОЧС города ведет сбор и анализ гидрологической обстановки. Управление ЖКХ должно обеспечить устойчивую работу объектов коммунальной сферы. В ГСТК готовы к проведению аварийно-восстановительных работ в случае необходимости.

"Основное внимание в деятельности предприятия сосредоточено на обслуживании ливневой канализации, водоотводных и водопропускных систем, состоянию рек Чигири и Бурхановка", приводит информационное агентство сообщение пресс-служба администрации Благовещенска.