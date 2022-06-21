Более 30 тысяч сахалинцев и курильчан получили адресную продовольственную помощь в 2022 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Адресную продовольственную помощь в 2022 году получили свыше 30 тысяч жителей Сахалинской области. Региональной мерой поддержи один раз в квартал могут воспользоваться малоимущие семьи с детьми, сообщили ТИА "Острова" в областном министерстве социальной защиты.

В ведомстве пояснили, что по одному продуктовому набору раз в три месяца получает каждый член семьи с невысоким доходом.

- Стоимость одного продуктового набора составляет 1900 рублей, - рассказали в минсоцзащиты. - В Сахалинской области в 2022 году получателями являлись 32956 человек.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что программа адресной продовольственной помощи действует примерно в 30 российских регионах.