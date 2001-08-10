Департаменте продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты ведомства расскажут о получении муниципальных услуг в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг. Звонки от горожан в этот день будут приниматься с 09.00 до 13.00 по телефону: 300-736 (доб. 3), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Южносахалинцы смогут получить консультацию по вопросу о преимуществах получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке» в электронном виде.

Добавим, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.