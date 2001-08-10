"Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы выполняет художник из Екатеринбурга Александр Гущин, чьи творения на протяжении нескольких лет радуют южносахалинцев. Это арт-объекты: маяк Анива на фасаде одного из домов по ул. Горького, стена в гастромаркете ТЦ «Аллея", рассказали ТИА "Острова" в городской аминистрации.
- Идея нарисовать именно такой рисунок продиктована формой объекта: при производстве он был поделен на 8 частей - по количеству кусков пиццы. Подобную работу в виде арт-объекта на кольце я делаю впервые. Обычно их озеленяют или ставят на них фонтаны. Наша пицца будет колбасная, в ее состав входят салями, томаты, оливки, лук и базилик. Для реалистичности картины использую порядка 30 оттенков красок. Работу постараюсь завершить в течение сегодняшнего дня, - рассказал Александр Гущин.
Работы мастера из Екатеринбурга можно увидеть не только в областном центре, но и в Долинске, Поронайске, Холмске.
Одним из авторов идеи по созданию арт-объекта на указанном перекрестке стал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский:
- Изюминкой картины станут листья базилика, которые будут изображены по ходу движения автомобилей: будут указывать направление. Согласно действующим нормативам, центральную часть островка кольцевого пересечения можно использовать в качестве арт-объекта.
Завершенный вид модульное кольцевое пересечение получит после нанесения дорожной разметки. Эту работу планируется завершить в начале будущей недели.
Напомним, по действующим нормативам, перекресток улиц Дзержинского и Буюклы необходимо регулировать двумя способами: либо светофором, либо кольцевым движением. Эксперимент, внедренный в 2021 году, показал эффективность кольца как для водителей, так и для пешеходов: стало удобнее и безопаснее пересекать перекресток. Специально установленная в центре плита позволяет большегрузной технике, в том числе машинам оперативных служб совершать маневры.
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