"Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы выполняет художник из Екатеринбурга Александр Гущин, чьи творения на протяжении нескольких лет радуют южносахалинцев. Это арт-объекты: маяк Анива на фасаде одного из домов по ул. Горького, стена в гастромаркете ТЦ «Аллея", рассказали ТИА "Острова" в городской аминистрации.

- Идея нарисовать именно такой рисунок продиктована формой объекта: при производстве он был поделен на 8 частей - по количеству кусков пиццы. Подобную работу в виде арт-объекта на кольце я делаю впервые. Обычно их озеленяют или ставят на них фонтаны. Наша пицца будет колбасная, в ее состав входят салями, томаты, оливки, лук и базилик. Для реалистичности картины использую порядка 30 оттенков красок. Работу постараюсь завершить в течение сегодняшнего дня, - рассказал Александр Гущин.

Работы мастера из Екатеринбурга можно увидеть не только в областном центре, но и в Долинске, Поронайске, Холмске.

Одним из авторов идеи по созданию арт-объекта на указанном перекрестке стал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский:

- Изюминкой картины станут листья базилика, которые будут изображены по ходу движения автомобилей: будут указывать направление. Согласно действующим нормативам, центральную часть островка кольцевого пересечения можно использовать в качестве арт-объекта.

Завершенный вид модульное кольцевое пересечение получит после нанесения дорожной разметки. Эту работу планируется завершить в начале будущей недели.

Напомним, по действующим нормативам, перекресток улиц Дзержинского и Буюклы необходимо регулировать двумя способами: либо светофором, либо кольцевым движением. Эксперимент, внедренный в 2021 году, показал эффективность кольца как для водителей, так и для пешеходов: стало удобнее и безопаснее пересекать перекресток. Специально установленная в центре плита позволяет большегрузной технике, в том числе машинам оперативных служб совершать маневры.