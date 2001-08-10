Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июня 2022
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17 июня в домах на улице Комсомольской Южно-Сахалинска отключат воду
09:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Власти Южно-Сахалинска проведут "горячую линию" по вопросам получения компенсации за отопление

Власти Южно-Сахалинска проведут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В департаменте социальной политики администрации Южно-Сахалинска 17 июня проведут горячую телефонную линию по вопросам назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилой площади с отоплением и освещением отдельным категориям граждан, расскаазли ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 16.00 до 17.00 по телефону 300-713. 

Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядке их подачи, в том числе в электронной форме.

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