Власти Южно-Сахалинска проведут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В департаменте социальной политики администрации Южно-Сахалинска 17 июня проведут горячую телефонную линию по вопросам назначения ежемесячной денежной выплаты на оплату жилой площади с отоплением и освещением отдельным категориям граждан, расскаазли ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 16.00 до 17.00 по телефону 300-713.

Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядке их подачи, в том числе в электронной форме.