Сахалинским школьникам рассказали о региональных заповедниках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция "Заповедники Сахалинской области" прошла 10 июня в главной островной библиотеке. Участниками встречи стали воспитанники летнего лагеря южно-сахалинской школы №16 и учащиеся Учебного центра "КБ Бридж", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Лектором выступил главный библиотекарь отдела краеведения СахОУНБ Артем Ветров. Ребята узнали о том, что такое заповедники, каковы их функции и, что запрещено делать на их территории. Школьникам также рассказали о двух государственных природных заповедниках на территории нашей области: Поронайский и Курильский. Большое внимание было уделено ценности заповедников, охраняемым видам животных и птиц, занесенных в Красную книгу Сахалинской области и России. Среди обитателей охраняемых территорий в «Красную книгу РФ» внесены сахалинская кабарга, дикуша, алеутская крачка, утка-мандаринка, скопа, белоплечий орлан, орлан-белохвост, сокол-сапсан. Кроме того, ребятам показали фильм «Миллион вопросов о природе» о загадочных и редких птицах Кунашира – рыбном филине и зеленом голубе.

В завершение лекции юные читатели смогли посоревноваться в викторине на знания морских терминов, глубоководных обитателей, и необычных фактов по теме. Самые активные участники получили памятные подарки от библиотеки.