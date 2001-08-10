Сахалинским школьникам рассказали о региональных заповедниках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекция "Заповедники Сахалинской области" прошла 10 июня в главной островной библиотеке. Участниками встречи стали воспитанники летнего лагеря южно-сахалинской школы №16 и учащиеся Учебного центра "КБ Бридж", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Лектором выступил главный библиотекарь отдела краеведения СахОУНБ Артем Ветров. Ребята узнали о том, что такое заповедники, каковы их функции и, что запрещено делать на их территории. Школьникам также рассказали о двух государственных природных заповедниках на территории нашей области: Поронайский и Курильский. Большое внимание было уделено ценности заповедников, охраняемым видам животных и птиц, занесенных в Красную книгу Сахалинской области и России. Среди обитателей охраняемых территорий в «Красную книгу РФ» внесены сахалинская кабарга, дикуша, алеутская крачка, утка-мандаринка, скопа, белоплечий орлан, орлан-белохвост, сокол-сапсан. Кроме того, ребятам показали фильм «Миллион вопросов о природе» о загадочных и редких птицах Кунашира – рыбном филине и зеленом голубе.
В завершение лекции юные читатели смогли посоревноваться в викторине на знания морских терминов, глубоководных обитателей, и необычных фактов по теме. Самые активные участники получили памятные подарки от библиотеки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня Пенсионерам Сахалинской области будут выдавать талоны не перелет к месту отдыха и обратно
10:22 Сегодня Единственный в Корсакове семейный развивающий центр планирует открыть бэби-сад
10:03 Сегодня Сахалинцев приглашают поиграть в настольные игры
10:30 Сегодня Южно-Сахалинск активно украшают цветами
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
- 13:52 3 Июня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
08:40 3 Июня Сахалинцы могут получить до 1 500 000 рублей на форуме "ОстроVа"
15:17 3 Июня Максим Шелепов пригласил сахалинцев поучаствовать во флешмобе "Союзмультфильма"
15:02 12 Мая Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
17:14 13 Мая Почти 12 тысяч островных семей станут получателями новой выплаты на детей от 8 до 17 лет
16:39 16 Мая В Южно-Сахалинске залатали уже 18 тысяч квадратов дорожных ям и ухабов
12:52 13 Мая В Сахалинской области стартует ремонт дворов по федеральной программе
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?