В Невельском районе привели в порядок более двух тысяч квадратных метров дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Устранение дефектов проезжей части муниципального образования выполняется в рамках ямочного ремонта. Ход работ на объектах улично-дорожной сети района проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Масштабный дорожный ремонт идет в Невельске, Горнозаводске и Шебунино. В комплекс работ, помимо устранения дефектов дорожного полотна, входят окрашивание металлического пешеходного ограждения, восстановление тротуарной плитки, скашивание травы и нанесение разметки. Кроме того, особое внимание уделяют бордюрному камню – его ремонтируют и красят.

– Важно, чтобы основная часть работ была выполнена к 12 июня, ко Дню России. Затем ремонт следует продолжать по мере возникновения дефектов. Медлить нельзя. Появилась яма – сразу необходимо устранить. Ведь своевременно не выявленная и не отремонтированная яма может привести к еще большему разрушения асфальта, что повлечет за собой существенные затраты на восстановление, – обратился к администрации муниципального образование губернатор Валерий Лимаренко.

Также глава региона в ходе рабочей поездки осмотрел дорогу Невельск – Шебунино. В прошлом году участок протяженностью более 25 километров был принят в областную собственность. В этом году на его содержание направят почти 21 миллион рублей. Еще 21,7 миллиона пойдет на восстановление размытого участка.

Напомним, в 2021 году на островах был выполнен рекордный объем ямочного ремонта. Благодаря передаче охинской трассы в ведение федеральному центру высвободились средства областного бюджета – на приведение в порядок местных дорог направили в 6 раз больше средств. В прошлом году ямочным ремонтом охватили 101 тысячу квадратных метров асфальтового полотна. Специалисты дорожных служб формировали техническое задание с помощью цифровой карты, неравнодушные жители и волонтеры - принимали работы. В этом году глава региона поручил увеличить объемы ямочного ремонта на 20 процентов и завершить основной фронт работ ко Дню России, 12 июня.

Всего в этом году в рамках капитальных и текущих работ на островах будет отремонтировано 105 километров дорог.