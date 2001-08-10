Сахалинцы могут получить до 1 500 000 рублей на форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев и курильчан приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе от Росмолодежи. Его победители могут получить до полутора миллионов рублей на реализацию своей идеи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе форума "ОстроVа".

Грантовый конкурс пройдет во время Всероссийского молодежного форума «ОстроVа». Он состоится в Южно-Сахалинске с 13 по 19 августа и соберет 500 человек. Важно! Подать заявку на грант могут только участники форума, регистрация на который проходит на официальном сайте.

- Не обязательно заявлять проект на все полтора миллиона. Если вам не хватает до реализации своей инициативы 5-10 тысяч рублей, то это отличная возможность их получить. Эксперты помогут доработать идею во время форума. И даже если в этом грантовом конкурсе не удастся победить, то будет возможность попробовать свои силы после форума, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Заявки на грантовый конкурс принимают до 8 августа на сайте АИС "Молодежь России". Регистрация на форум «ОстроVа» продлится до 15 июня.

Отметим, что проект должен относиться к одной из 15 номинаций:

- #создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;

- #развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;

- #объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;

- #защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

- #стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

- #сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;

- #двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

- #вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

- #береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности и на сохранение семейных ценностей;

- #открывай_страну – проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодежного туризма;

- #будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ»;

- #помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

- #расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

- #МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

- #Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи.

Рекомендованный срок реализации проектов – сентябрь 2022 – август 2023. Организатором грантового конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи.