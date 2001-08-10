Проект "1000 дворов" в числе первых пришел в Новоалександровск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается реализация федерального проекта "1000 дворов". В числе первых территорий, заявленных к участию в проекте, где уже началось обновление двора - ул. Северный городок, 39, в планировочном районе Новоалександровск, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В рамках реализации проекта «1000 дворов» во дворе дома по ул. Северный городок, 39 будет заменена железобетонная отмостка дома и асфальтобетонное покрытие проезда, обустроен тротуар, проведено озеленение на 475 квадратных метрах и установлены малые архитектурные формы. Предположительно к середине июля двор обретет новый облик. Также планируется обновление соседнего двора по ул. Северный городок, 39а.
В настоящее время подрядчиком оформлены разрешительные документы на проведение земляных работ. Рабочие уже демонтировали старую отмостку у дома, и установили опалубку для последующей заливки новой.
- Контроль за реализацией проекта благоустройства ведется с первых дней, также мы сопровождаем подрядчика в процедуре оформления разрешительных документов. Когда начинаются работы, практически ежедневно на объекты осуществляет выезды технадзор, который проводит как визуальный, так и измерительный контроль, - рассказал заместитель руководителя МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Виктор Паршин.
В рамках проекта «1000 дворов» уже разыграны контракты на благоустройство дворов: ул. Науки, 7 в Новоалександровске, ул. Дружбы, 1 в Луговом, пр. Мира 65, корпус 1, пр. Мира, 60, ул. Сахалинская, 100, ул. Хабаровская, 14, ул. Карьерная, 31.
Напомним, проект «1000 дворов» реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» и финансируется из федерального бюджета.
Перечень территорий «1000 дворов» в Южно-Сахалинске был сформирован в результате опроса жителей, которые принимали активное участие в создании проектов благоустройства, и также могут присоединиться к процессу контроля за ходом работ. Инициативные граждане могут обращаться по номеру горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Направить информацию на горячую линию или задать вопрос можно также через WhatsApp по номеру 8-924-884-42-03, указав при этом ФИО. Звонки на мессенджер не принимаются.
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