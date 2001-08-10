Достижения тихоокеанских военнослужащих попали в Книгу рекордов ВС РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам 2021 года обучения в Книгу рекордов вооруженных сил Российской Федерации внесены несколько достижений в боевой подготовке воинских коллективов Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Так, впервые в истории морской авиации ВМФ России 2 апреля 2021 года в ходе проведения лётно-тактического учения минно-заградительная группа в составе четырёх самолётов Ил-38 отдельного смешанного авиаполка ТОФ, дислоцированного на Камчатке, одновременно выполнила постановку минного заграждения по заданным параметрам.

19 марта 2021 года в ходе выполнения упражнения «Разведывательный поиск мин одиночным кораблём с использованием электромагнитного трала» экипажем морского тральщика МТ-264 соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России установлен рекорд по постановке электромагнитного трала. Экипаж справился с задачей намного быстрее установленных нормативов за 1 час 47 минут.

С 7 по 24 июня 2021 года в центральной части Тихого океана, удалённой от пунктов базирования, проведено оперативное учение с группировкой кораблей Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. Впервые в тесном соприкосновении с ВМС иностранных государств силами флота были выполнены боевые упражнения с применением зенитных ракетных и артиллерийских комплексов. Кораблями и судами флота пройдено около 150 тысяч морских миль, подводными лодками более 12 тысяч морских миль, налёт воздушных судов морской авиации флота составил порядка 260 часов. Общее время проведения оперативного учения с учётом развертывания сил и свертывания в основные пункты базирования составило 69 суток.

12 декабря 2020 года на Тихоокеанском флоте в ходе освоения нового вооружения экипажем атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» успешно выполнена практическая ракетная стрельба четырьмя баллистическими ракетами «Булава». В ходе выполнения боевого упражнения установлен рекорд по старту первой ракеты – 13 минут 45 секунд.

В пресс-службе ВВО также добавили, что достижения были рассмотрены специальной комиссией, и только потом зафиксированы в Книге рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации. Сертификаты рекордов за подписью Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова торжественно вручены воинским коллективам Тихоокеанского флота.