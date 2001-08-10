В Южно-Сахалинске начался ямочный ремонт дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре стартовал текущий ремонт дворов. Работы охватят порядка 460 дворовых территорий. В числе первых адресов дорожная техника зашла во двор дома по ул. Сахалинская, 23, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Мы провели масштабную подготовительную работу к этому ремонтному сезону. Были получены заявки от 31-й управляющей компании на проведение данного вида работ. Составлено более 460 дефектных ведомостей, на основании которых подрядные организации будут осуществлять ямочный ремонт дворовых территорий, - рассказал начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства департамента дорожного хозяйства Южно-Сахалинска Алексей Сапронов.
Напомним, средства на текущий ремонт дворовых территорий для УК выделяются в форме субсидий. По поручению губернатора региона текущий ремонт дворов должен пройти в максимально сжатые сроки. Ход сезона благоустройства находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, по его поручению работы по ямочному ремонту планируют завершить до середины июля, если позволит погода.
Обращения граждан по ямочному ремонту принимаются через платформу «Сахалин.Онлайн» и социальные сети администрации города.
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