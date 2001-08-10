Жителям Камчатки простят долги за воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатский водоканал запускает ежегодную акцию по списанию пеней "В отпуск - без долгов!" для жителей Петропавловска, Елизовского, Мильковского и Быстринского муниципальных районов. Акция пройдёт с 1 по 30 июня текущего года включительно, сообщает ТК "41 Регион".
"Участниками акции могут стать все абоненты - физические лица, проживающие в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Мильковском и Быстринском муниципальных районах, получающие квитанции на оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Согласно условиям акции, абоненты, полностью погасившие задолженность по основному долгу, а также оплатившие текущее потребление по квитанциям за май, будут освобождены от уплаты штрафных санкций. Также пени будут списаны тем, кто заключит договор о реструктуризации основного долга и внесет в качестве оплаты не менее половины от его суммы", - рассказали в Камчатском водоканале.
На предприятии также напомнили, что стать участником акции могут только те абоненты, в отношении которых ещё не направлены в суд иски о принудительном взыскании задолженности.
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