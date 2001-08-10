Одежду с буквами V и Z продают в Благовещенске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске торгуют одеждой с буквами V и Z. В одном из торговых центров города предлагают приобрести футболки и шорты с символикой спецоперации, сообщает ИА "Порт Амур".

В разных отделах торгового центра XL можно найти такую одежду сразу в нескольких цветах - в черном, зеленом, бежевом и сиреневом. Помимо V и Z, на ней также изображены хэштеги #занаших и #мненестыдно.

Продавцы объясняют такой товар актуальностью. Символы спецоперации россияне носят в знак поддержки ВС РФ. Амурчане клеят на машины буквы V и Z, на фасадах домов появляются баннеры с этими символами, также проходят флешмобы.

Цены на вещи с V и Z такие же, как и на товары без символики. Так, шорты можно купить за 500 рублей, а футболки стоят по 700 рублей.