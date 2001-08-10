Провести майские выходные на льду приглашают жителей и гостей Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа "Кристалл" поздравляет сахалинцев и курильчан с наступающим Днем Великой Победы, и приглашает провести выходные активно, катаясь на коньках, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе.

7, 8, 9 и 10 мая ледовая арена "Кристалла" будет находиться в распоряжении любителей активного отдыха. К услугам гостей прокат коньков. Посетителей просят учесть, что температура на ледовой арене ниже уличной, поэтому с собой желательно взять теплые вещи.

Длительность каждого сеанса - 45 минут. Между сеансами будут сделаны перерывы для работы ледозаливочной машины. Перед посещением сеансов массового катания гостей просят ознакомиться с правилами их проведения на сайте спортивной школы.

Подробное расписание сеансов можно узнать, обратившись по телефону: 8 (4242) 240-160, а также на сайте "Кристалла".