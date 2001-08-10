В Южно-Сахалинске неоднократно судимый мужчина сдал чужую квартиру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В конце февраля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 25-летнего гражданина о том, что неизвестный гражданин путем обмана похитил у него денежные средства в сумме 37 500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Полицейские установили, что 10 февраля заявитель увидел объявление о сдаче квартиры в доме по улице Тихоокеанской. Связавшись по указанным контактам и договорившись о встрече, заявитель на следующий день приехал на указанный адрес. Там его встретил мужчина, с которым он договорился об аренде жилья и заплатил 7500 рублей. Через два дня он планировал переехать в квартиру и даже перевез свои вещи. Но арендодатель снова связался с ним и попросил заплатить за три месяца вперёд 30 тысяч рублей. Потерпевший отдал деньги, и снова начал готовиться к переезду. Но спустя еще несколько дней ему пришло сообщение от арендодателя, что в настоящее время в квартире пожить не получится и необходимо приехать позже.
Когда же через две недели молодой человек снова пришел квартиру, то обнаружил в ней неизвестного его гражданина. В тоже время арендодатель перестал отвечать на его звонки.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний житель островной столицы, ранее неоднократно судимый. Как и полагали полицейские, гражданин не являлся собственником недвижимости. Для обмана потерпевшего он использовал квартиру своего знакомого.
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