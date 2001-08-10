12:02, | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске меняется расписание автобусного маршрута №252 до Старорусского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 мая изменится расписание движения муниципального маршрута №252 "Железнодорожный вокзал г. Южно-Сахалинск - с. Старорусское", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как сообщают в МКУ "Пассажирский транспорт", по обращению жителей добавлен рейс на 09.20 из Старорусского. Конечным/начальным пунктом отправления в селе будет остановка "Хоккейный корт", расположенная на ул. Центральной.
Так, автобусы теперь будут отправляться от с. Старорусское: в 06.15; 07.15; 09.20; 19.30, от Южно-Сахалинска: в 06.15; 08.20; 18.30.
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