В Южно-Сахалинске меняется расписание автобусного маршрута №252 до Старорусского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 мая изменится расписание движения муниципального маршрута №252 "Железнодорожный вокзал г. Южно-Сахалинск - с. Старорусское", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщают в МКУ "Пассажирский транспорт", по обращению жителей добавлен рейс на 09.20 из Старорусского. Конечным/начальным пунктом отправления в селе будет остановка "Хоккейный корт", расположенная на ул. Центральной.

Так, автобусы теперь будут отправляться от с. Старорусское: в 06.15; 07.15; 09.20; 19.30, от Южно-Сахалинска: в 06.15; 08.20; 18.30.