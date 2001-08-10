Репетиция Парада Победы 29 апреля ограничит движение по улицам Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с этим администрация областного центра напоминает о временных ограничениях остановки и движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В пятницу, 29 апреля движение будет ограничено с 19.00 до 22.30 на ул. Горького от пр. Коммунистического до ул. Емельянова, пер. Алтайский от ул. Горького до ул Венская, ул. Иллариона Троицкого.

Закрытые для движения участки автобусы №2, 7, 34, 62, 21, 28, 103, 104, 250 будут объезжать через ул. Комсомольская и пр. Мира.