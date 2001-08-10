Сахалинская областная научная библиотека получила в дар книги по сейсмологии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фонд Сахалинской областной универсальной научной библиотеки пополнился уникальным изданием Вячеслава Патрикеева «Атлас сейсмических разрезов Северо-Западной плиты Тихого океана». Пять экземпляров атласа передала в дар СахОУНБ руководитель отдела информационно-аналитического сопровождения научной деятельности института морской геологии и геофизики ДВО РАН Ирина Кремнева, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Атлас представляет собой редкий экземпляр, у которого до сих пор нет аналогов в мировой практике описания морской геологии и геофизики этого региона. В издании представлены сейсмические данные и их геологическая расшифровка, выводы по геологической истории региона, в частности по истории и величинам деформации пород океанического ложа, а также карты изопахит осадочного чехла, батиметрические и карты рельефа базальтового фундамента, как в целом по району, так и по отдельным полигонам. Материалы описывают строение океанической коры Северо-Западной плиты Тихого океана, вещественный состав и механическое состояние отдельных ее слоев, интенсивности и возраста внутриплитных деформаций. Издание предназначено для широкого круга геологов, геофизиков, изучающих океаны.

Атлас будет доступен читателям в зале имени Г. И. Невельского (отдел краеведения) СахОУНБ после библиографической обработки.